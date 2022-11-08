Дэвис и Смолкин не выступят на этапе Гран-при России в Москве

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил, что танцевальная пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин не выступит на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

«Дэвис и Смолкин в Москве выступать не смогут. Будут ли они выступать на других этапах? Будем надеяться, что, может быть, удастся в Перми», — цитирует Горшкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что фигуристы пропустили контрольные прокаты сборной России из-за невозможности Глеба выехать из США, где спортсмены тренируются. Также появлялась информация, что дуэт собирается сменить спортивное гражданство.

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