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Дэвис и Смолкин не выступят на этапе Гран-при России в Москве

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил, что танцевальная пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин не выступит на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.
Дэвис и Смолкин не выступят на этапе Гран-при России в Москве
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Дэвис и Смолкин в Москве выступать не смогут. Будут ли они выступать на других этапах? Будем надеяться, что, может быть, удастся в Перми», — цитирует Горшкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что фигуристы пропустили контрольные прокаты сборной России из-за невозможности Глеба выехать из США, где спортсмены тренируются. Также появлялась информация, что дуэт собирается сменить спортивное гражданство.

Ранее Владимир Морозов рассказал, как относится к критике от Максима Транькова.

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