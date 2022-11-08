Социальная сеть «ВКонтакте» запускает новый этап поддержки набирающих популярность видов спорта. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что, помимо медийной поддержки, спортивные организации смогут претендовать на помощь в запуске трансляций и создании контента, проведение совместных турниров и дополнительные консультации по работе в социальных сетях.

Чтобы принять участие в отборе, достаточно заполнить анкету в сообществе «Новый спорт «ВКонтакте» и приложить краткую презентацию вида спорта. Отбор будет проводить спортивная редакция «ВКонтакте» вместе с профессиональными спортсменами и блогерами. Участвовать в программе смогут виды спорта, которые претендуют на статус профессиональных и по которым проводят регулярные соревнования в крупных городах. В приоритете заявки от спортивных ассоциаций и федераций, которые планируют провести крупные турниры до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что «ВК Видео» запускает возможность проводить трансляции из браузера.