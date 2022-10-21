«VK Видео» запускает возможность проводить трансляции из браузера
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Отмечается, что функция позволяет транслировать видео и звук с десктопа, а также использовать дополнительное профессиональное видеооборудование для стриминга — камеры и микрофоны.
В пресс-службе также рассказали, что в ближайшее время прямые трансляции без сторонних программ появятся и в мобильной версии «ВКонтакте» — m.vk.com.⠀
Прямой эфир можно запускать как с личной страницы, так и от имени сообщества, администратором которого является пользователь. Создание трансляции из браузера доступно в несколько кликов. Для этого достаточно выбрать обложку, ввести название эфира, выбрать категорию, которая поможет алгоритмам подобрать релевантную аудиторию. Пользователи могут гибко настраивать приватность трансляции, выбирать, кто сможет смотреть и комментировать стрим.
Ранее сообщалось, что платформа «VK Видео» подвела итоги первого года работы.