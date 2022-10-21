«VK Видео» запускает возможность проводить трансляции из браузера

Пользователи платформы «VK Видео» теперь смогут запускать трансляции с компьютера без дополнительного программного обеспечения — прямо из браузера. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что функция позволяет транслировать видео и звук с десктопа, а также использовать дополнительное профессиональное видеооборудование для стриминга — камеры и микрофоны.

В пресс-службе также рассказали, что в ближайшее время прямые трансляции без сторонних программ появятся и в мобильной версии «ВКонтакте» — m.vk.com.⠀

Прямой эфир можно запускать как с личной страницы, так и от имени сообщества, администратором которого является пользователь. Создание трансляции из браузера доступно в несколько кликов. Для этого достаточно выбрать обложку, ввести название эфира, выбрать категорию, которая поможет алгоритмам подобрать релевантную аудиторию. Пользователи могут гибко настраивать приватность трансляции, выбирать, кто сможет смотреть и комментировать стрим.

Ранее сообщалось, что платформа «VK Видео» подвела итоги первого года работы.