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«VK Видео» запускает возможность проводить трансляции из браузера

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Пользователи платформы «VK Видео» теперь смогут запускать трансляции с компьютера без дополнительного программного обеспечения — прямо из браузера. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети «ВКонтакте».
«VK Видео» запускает возможность проводить трансляции из браузера
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что функция позволяет транслировать видео и звук с десктопа, а также использовать дополнительное профессиональное видеооборудование для стриминга — камеры и микрофоны.

В пресс-службе также рассказали, что в ближайшее время прямые трансляции без сторонних программ появятся и в мобильной версии «ВКонтакте» — m.vk.com.⠀

Прямой эфир можно запускать как с личной страницы, так и от имени сообщества, администратором которого является пользователь. Создание трансляции из браузера доступно в несколько кликов. Для этого достаточно выбрать обложку, ввести название эфира, выбрать категорию, которая поможет алгоритмам подобрать релевантную аудиторию. Пользователи могут гибко настраивать приватность трансляции, выбирать, кто сможет смотреть и комментировать стрим.

Ранее сообщалось, что платформа «VK Видео» подвела итоги первого года работы.

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