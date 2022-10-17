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Платформа «VK Видео» подвела итоги первого года работы

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Платформа «VK Видео» отмечает день рождения и подводит итоги первого года работы. Об этом заявили в пресс-службе социальной сети «ВКонтакте».
Платформа «VK Видео» подвела итоги первого года работы
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Сообщается, что платформа фиксирует устойчивый рост интереса со стороны зрителей, авторов и правообладателей.

Активная дневная аудитория «VK Видео» составила более 55 млн пользователей.

Среднесуточное количество просмотров на платформе видеотехнологий VK, в которую входят «VK Видео» и «VK Клипы», увеличилось на 40% и достигло 2,41 млрд, рекорд — 3 млрд просмотров за день.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» представила новую возможность «Личное пространство».

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