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«ВКонтакте» представила новую возможность «Личное пространство»

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Социальная сеть «ВКонтакте» представила пользователям возможность включить режим «Личное пространство». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«ВКонтакте» представила новую возможность «Личное пространство»
  • vk.com

Отмечается, что режим «Личное пространство» — это специальный набор настроек, который позволяет на время ограничить круг общения, оперативно оградить себя от нежелательных собеседников и отдохнуть от лишнего внимания.

Функция призвана помогать в защите личного пространства, противодействии буллингу, формировании комфортной и дружелюбной среды.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» создаст для пользователей персональные обложки с помощью искусственного интеллекта.

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