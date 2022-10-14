«ВКонтакте» представила новую возможность «Личное пространство»

Социальная сеть «ВКонтакте» представила пользователям возможность включить режим «Личное пространство». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что режим «Личное пространство» — это специальный набор настроек, который позволяет на время ограничить круг общения, оперативно оградить себя от нежелательных собеседников и отдохнуть от лишнего внимания.

Функция призвана помогать в защите личного пространства, противодействии буллингу, формировании комфортной и дружелюбной среды.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» создаст для пользователей персональные обложки с помощью искусственного интеллекта.