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«ВКонтакте» создаст для пользователей персональные обложки с помощью искусственного интеллекта

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В честь 16-летия «ВКонтакте» пользователи социальной сети получили ещё один способ подчеркнуть в цифровом мире свою индивидуальность. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«ВКонтакте» создаст для пользователей персональные обложки с помощью искусственного интеллекта
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что «ВКонтакте» представила возможность установить в личный профиль уникальную обложку. Её поможет сгенерировать искусственный интеллект персонально для каждого отдельного пользователя на основе анализа интересов и увлечений из общедоступной информации со страницы, из публикаций, фотографий и подписок на сообщества. Также обложку можно установить самостоятельно, например добавить любимую фотографию.

Чтобы создать обложку при помощи нейросети, не требуется усилий от пользователя — достаточно зайти в сервис «Обложка от «ВКонтакте» и нажать кнопку для генерации изображения. Когда персональная уникальная обложка будет готова, пользователь получит уведомление. Останется только выбрать один из четырёх вариантов, сгенерированных в разных стилях, и нажать кнопку «Установить обложку». Изображение автоматически будет добавлено в профиль пользователя с тематическим хештегом #ВКонтакте16. Результатом можно будет поделиться в публикации или через личные сообщения.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» в честь своего 16-летия проведёт масштабную благотворительную кампанию «Добрый день рождения».

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