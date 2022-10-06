«ВКонтакте» в честь своего 16-летия проведёт масштабную благотворительную кампанию
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Отмечается, что благотворительная кампания «Добрый день рождения» пройдёт до 28 октября в мини-приложении «VK Чекбэк», где откроется специальный раздел, посвящённый дню рождения соцсети.
Там пользователей будут ждать добрые и увлекательные задания с ценными призами и подарками от партнёров «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» объявила о старте второго сезона грантовой программы для проектов в сфере культуры.