Социальная сеть «ВКонтакте» в честь своего 16-летия проведёт масштабную благотворительную кампанию «Добрый день рождения». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что благотворительная кампания «Добрый день рождения» пройдёт до 28 октября в мини-приложении «VK Чекбэк», где откроется специальный раздел, посвящённый дню рождения соцсети.

Там пользователей будут ждать добрые и увлекательные задания с ценными призами и подарками от партнёров «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» объявила о старте второго сезона грантовой программы для проектов в сфере культуры.