Сычевой: постараюсь, чтобы первый вызов в сборную России не стал последним

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал дебютный вызов в сборную России на товарищеские матчи с командами Узбекистана и Таджикистана.

«Узнал о вызове не лично, а в соцсетях. Моей мечтой было поиграть в РПЛ. Видите, бог дал мне даже больше, чем я хотел. Постараюсь, чтобы первый вызов в сборную не стал последним», — цитирует Сычевого пресс-служба клуба.

Товарищеские матчи со сборными Таджикистана и Узбекистана запланированы на 17 и 20 ноября соответственно.

Россиянин занимает второе место в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги, забив 11 мячей.

Ранее агент заявил, что Сычевой в составе сборной России сможет конкурировать с Александром Соболевым.