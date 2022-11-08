Сычевой: постараюсь, чтобы первый вызов в сборную России не стал последним
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Узнал о вызове не лично, а в соцсетях. Моей мечтой было поиграть в РПЛ. Видите, бог дал мне даже больше, чем я хотел. Постараюсь, чтобы первый вызов в сборную не стал последним», — цитирует Сычевого пресс-служба клуба.
Товарищеские матчи со сборными Таджикистана и Узбекистана запланированы на 17 и 20 ноября соответственно.
Россиянин занимает второе место в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги, забив 11 мячей.
Ранее агент заявил, что Сычевой в составе сборной России сможет конкурировать с Александром Соболевым.