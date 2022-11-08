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Сычевой: постараюсь, чтобы первый вызов в сборную России не стал последним

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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал дебютный вызов в сборную России на товарищеские матчи с командами Узбекистана и Таджикистана.
Сычевой: постараюсь, чтобы первый вызов в сборную России не стал последним
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Узнал о вызове не лично, а в соцсетях. Моей мечтой было поиграть в РПЛ. Видите, бог дал мне даже больше, чем я хотел. Постараюсь, чтобы первый вызов в сборную не стал последним», — цитирует Сычевого пресс-служба клуба.

Товарищеские матчи со сборными Таджикистана и Узбекистана запланированы на 17 и 20 ноября соответственно.

Россиянин занимает второе место в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги, забив 11 мячей.

Ранее агент заявил, что Сычевой в составе сборной России сможет конкурировать с Александром Соболевым.

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