Агент считает, что Сычевой в составе сборной России сможет конкурировать с Соболевым

Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал попадание футболиста в окончательный список сборной России на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

«100 процентов… Ему вполне по силам конкурировать с ними за место в составе» — ответил Талаев на вопрос корреспондента «РБ Спорт», сможет ли Сычевой конкурировать с такими игроками, как Соболев и Комличенко.

По его мнению, все футболисты, которые были вызваны на сбор, получат игровое время в товарищеских матчах. При этом Талаев отметил, что вызов в сборную влияет на интерес к футболистам.

Товарищеские матчи со сборными Таджикистана и Узбекистана запланированы на 17 и 20 ноября соответственно.

Ранее защитник «Сочи» Артём Макарчук отреагировал на попадание в финальный состав сборной России на ноябрьские сборы.