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Агент считает, что Сычевой в составе сборной России сможет конкурировать с Соболевым

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Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал попадание футболиста в окончательный список сборной России на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.
Агент считает, что Сычевой в составе сборной России сможет конкурировать с Соболевым
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«100 процентов… Ему вполне по силам конкурировать с ними за место в составе» — ответил Талаев на вопрос корреспондента «РБ Спорт», сможет ли Сычевой конкурировать с такими игроками, как Соболев и Комличенко.

По его мнению, все футболисты, которые были вызваны на сбор, получат игровое время в товарищеских матчах. При этом Талаев отметил, что вызов в сборную влияет на интерес к футболистам.

Товарищеские матчи со сборными Таджикистана и Узбекистана запланированы на 17 и 20 ноября соответственно.

Ранее защитник «Сочи» Артём Макарчук отреагировал на попадание в финальный состав сборной России на ноябрьские сборы.

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