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Макарчук — о вызове в сборную России: всегда приятно представлять свою страну

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Защитник «Сочи» Артём Макарчук отреагировал на попадание в финальный состав сборной России на ноябрьские сборы.
Макарчук — о вызове в сборную России: всегда приятно представлять свою страну
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Для меня это второй вызов, но по эмоциям — как первый. Думаю, и все остальные вызовы будет так же. Всегда приятно играть за сборную и представлять свою страну», — цитирует Макарчука Sport24.

По его словам, люди хотят видеть игры сборной, поэтому матч с любым соперником будет в радость. При этом Макарчук отметил, что ему без разницы, с кем играть.

Товарищеские матчи со сборными Таджикистана и Узбекистана запланированы на 17 и 20 ноября соответственно.

Ранее сообщалось, что хавбек «Крыльев» и сборной России Максим Глушенков получил травму в матче с «Торпедо».

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