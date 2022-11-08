Изидор: после тренировок в «Монако» на поле со мной задерживался Головин

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, что старается после тренировки задержаться на поле.

«Сейчас тренировки стали короче и интенсивнее, нам нужно успевать восстанавливаться. В «Монако» задерживался на поле на целый час. И часто вместе со мной оставался Головин», — цитирует Изидора «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 15 матчах за «Локомотив», в которых забил два гола и сделал четыре передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Изидор рассказал, что изменил новый тренерский штаб «Локомотива».