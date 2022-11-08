Узнать больше

Соболенко — Гарсии: я ненавижу тебя

Короткая ссылка
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к француженке Каролин Гарсии после поражения в финале Итогового турнира WTA.
Соболенко — Гарсии: я ненавижу тебя
  • AP
  • © Ron Jenkins

«Каролин, прямо сейчас я ненавижу тебя. В этом году ты играла невероятно, так что поздравляю с результатом. Надеюсь, мы ещё сыграем в финалах», — в шутку сказала Соболенко.

Игра завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут.

Напомним, что Соболенко стала четвёртой теннисисткой в истории, обыгравшей первые три ракетки на одном турнире.

Ранее сообщалось, что Вероника Кудерметова станет второй ракеткой мира в парном разряде после победы на Итоговом турнире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить