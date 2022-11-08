Соболенко — Гарсии: я ненавижу тебя

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к француженке Каролин Гарсии после поражения в финале Итогового турнира WTA.

«Каролин, прямо сейчас я ненавижу тебя. В этом году ты играла невероятно, так что поздравляю с результатом. Надеюсь, мы ещё сыграем в финалах», — в шутку сказала Соболенко.

Игра завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут.

Напомним, что Соболенко стала четвёртой теннисисткой в истории, обыгравшей первые три ракетки на одном турнире.

Ранее сообщалось, что Вероника Кудерметова станет второй ракеткой мира в парном разряде после победы на Итоговом турнире.