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«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в матче Примеры

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Мадридский «Реал» в гостях уступил «Райо Вальекано» в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра на стадионе «Кампо де Вальекас» завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев мячи забили Сантьяго Комесанья (5-я минута), Альваро Гарсия (44-я) и Оскар Трехо (67-я, пенальти). У гостей отличились Лука Модрич (37-я, пенальти) и Эдер Милитао (41-я).

«Реал» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Райо Вальекано» с 21 очком располагается на восьмой строчке.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес высказался о нападающем сливочных Кариме Бензема.

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