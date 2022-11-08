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Перес: увидел в Бензема нечто среднее между Зиданом и Роналдо

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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о нападающем сливочных Кариме Бензема.

«Я пришёл к нему домой, когда он был почти ребёнком, ему было 20 лет. Но уже тогда я увидел в нём нечто среднее между Зиданом по своему классу и Роналдо по способностям забивать голы. С возрастом он становился всё лучше», — цитирует Переса Sport.es.

В минувшем сезоне Бензема в составе «Реала» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. 17 октября французский футболист впервые стал обладателем приза «Золотой мяч». 

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий сыграл 12 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Бензема может пропустить стартовый матч своей команды на чемпионате мира в Катаре.

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