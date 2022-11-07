Нигматуллин: тренировать Россию гораздо престижнее, чем Армению

Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

«При всём уважении, но тренировать Россию гораздо престижнее, чем Армению. К тому же у него идёт совмещение… Совмещать работу в России и тренировать сборную Армении — это было бы крайне сложно», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

По информации «Чемпионата», перед продлением контракта Карпин вёл переговоры с представителями сборной Армении. Отмечается, что переговоры проходили позитивно, но специалист решил остаться в России.

Новый контракт РФС с 53-летним тренером рассчитан до 1 августа 2024 года.

Ранее бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что Карпин мог возглавить команду Армении.