Узнать больше

Ташуев рассказал, какую премию получили игроки «Ахмата» за победу над «Зенитом»

Короткая ссылка
Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, какие премиальные получили футболисты за победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ташуев рассказал, какую премию получили игроки «Ахмата» за победу над «Зенитом»
  • РИА Новости

«Какая премия была за победу над «Зенитом»? Двойная. Спасибо руководству», — сказал Ташуев в эфире программы «Коммент.Live».

Напомним, что «Зенит» на своём поле проиграл «Ахмату» и потерпел первое поражение в чемпионате России по футболу сезона-2022/23. Кроме того, петербуржцы пропустили два мяча в чемпионате России впервые с 28 февраля.

Ранее известный в прошлом футболист Игорь Семшов назвал заслуженной победу «Ахмата» над «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить