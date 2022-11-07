Ташуев рассказал, какую премию получили игроки «Ахмата» за победу над «Зенитом»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, какие премиальные получили футболисты за победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Какая премия была за победу над «Зенитом»? Двойная. Спасибо руководству», — сказал Ташуев в эфире программы «Коммент.Live».

Напомним, что «Зенит» на своём поле проиграл «Ахмату» и потерпел первое поражение в чемпионате России по футболу сезона-2022/23. Кроме того, петербуржцы пропустили два мяча в чемпионате России впервые с 28 февраля.

Ранее известный в прошлом футболист Игорь Семшов назвал заслуженной победу «Ахмата» над «Зенитом».