Винисиус: давайте отправимся в погоню за шестым титулом и радостью для нашего народа

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал попадание в окончательный список сборной Бразилии на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

«Мы уже начали чувствовать атмосферу чемпионата мира! Это чудесный момент! Давайте отправимся вместе в погоню за шестым титулом и радостью для нашего народа», — написал Винисиус в Twitter.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что нападающий «Милана» Оливье Жиру включён в заявку сборной Франции на чемпионат мира 2022 года в Катаре.