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Мостовой: Дзюба мог бы играть в РПЛ ещё лет пять

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о расторжении контракта нападающего Артёма Дзюбы с «Адана Демирспор».
Мостовой: Дзюба мог бы играть в РПЛ ещё лет пять
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Неожиданное решение… Дзюба в любой команде РПЛ был бы незаменим. В нашей лиге он мог бы ещё лет пять играть», — цитирует Мостового РИА Новости.

По его мнению, любая команда Российской премьер-лиги (РПЛ) была бы в плюсе от перехода Дзюбы. При этом Мостовой отметил, что карьера 34-летнего футболиста не сложилась из-за нефутбольных причин.

6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

18 августа Дзюба подписал с турецким клубом контракт по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. За команду нападающий забил один мяч в пяти матчах.

Ранее бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы.

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