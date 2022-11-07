Клопп: «Реал» лучший в мире, но мы и сами не так уж плохи

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящих матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».

«Реал» лучший в мире. Мы это знаем. Но мы также знаем, что и сами не так уж плохи. Кроме того, у нас есть «Энфилд», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

По его мнению, все болельщики должны быть в восторге от предстоящих матчей.

Первые игры состоятся 14—15 и 21—22 февраля, повторные поединки пройдут 7—8 и 14—15 марта. Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 10 июня 2023 года в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что владеющая «Ливерпулем» американская компания Fenway Sports Group выставила команду на продажу.