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Молодёжная сборная России по футболу объявила состав на ноябрьский сбор

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Тренерский штаб молодёжной сборной России по футболу назвал состав национальной команды на ноябрьские сборы.
Молодёжная сборная России по футболу объявила состав на ноябрьский сбор
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), в список попали 23 футболиста.

Сборы пройдут с 13 по 16 ноября в Белгороде. Сообщается, что во время них будет проведён один контрольный матч. Соперник молодёжной сборной станет известен позже.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации ЧМ-2023.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу огласила итоговый состав на ноябрьские сборы.

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