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Сильянов: всегда приятно видеть себя в окончательном списке сборной

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Защитник «Ростова» Александр Сильянов прокомментировал попадание в состав сборной России на ноябрьский сбор.
Сильянов: всегда приятно видеть себя в окончательном списке сборной
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Всегда приятно видеть себя в окончательном списке сборной. Буду стараться делать всё, чтобы закрепиться в основном составе», — цитирует Сильянова Sport24.

При этом футболист надеется, что у него появится возможность сыграть в товарищеском матче. Сильянов отметил, что испытывает исключительно положительные эмоции от попадания в окончательный список.

Товарищеские матчи со сборными Таджикистана и Узбекистана запланированы на 17 и 20 ноября соответственно.

Ранее Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал попадание футболиста в окончательный список сборной России на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

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