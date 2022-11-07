Сильянов: всегда приятно видеть себя в окончательном списке сборной

Защитник «Ростова» Александр Сильянов прокомментировал попадание в состав сборной России на ноябрьский сбор.

«Всегда приятно видеть себя в окончательном списке сборной. Буду стараться делать всё, чтобы закрепиться в основном составе», — цитирует Сильянова Sport24.

При этом футболист надеется, что у него появится возможность сыграть в товарищеском матче. Сильянов отметил, что испытывает исключительно положительные эмоции от попадания в окончательный список.

Товарищеские матчи со сборными Таджикистана и Узбекистана запланированы на 17 и 20 ноября соответственно.

Ранее Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал попадание футболиста в окончательный список сборной России на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.