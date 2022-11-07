Нагорный: чувствую, что моя спортивная карьера ещё не подошла к логическому завершению

Российский гимнаст Никита Нагорный сообщил, что его карьера в спорте не подошла к логическому завершению.

«Я чувствую, что моя спортивная карьера ещё не подошла к логическому завершению, что мне ещё не пора ставить точку. И потому мы не сдаёмся и продолжаем надеяться на лучшее и заниматься любимым делом, любимым спортом», — написал Нагорный в Telegram-канале.

Нагорный завоевал три золотые медали на соревнованиях в Казани, а также одну серебряную и бронзовую.

Спортсмен также является олимпийским чемпионом в командном турнире на Олимпийских играх в Токио.

Ранее сообщалось, что Нагорный планирует создать медиатурнир по спортивной гимнастике.