Нагорный: чувствую, что моя спортивная карьера ещё не подошла к логическому завершению
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Я чувствую, что моя спортивная карьера ещё не подошла к логическому завершению, что мне ещё не пора ставить точку. И потому мы не сдаёмся и продолжаем надеяться на лучшее и заниматься любимым делом, любимым спортом», — написал Нагорный в Telegram-канале.
Нагорный завоевал три золотые медали на соревнованиях в Казани, а также одну серебряную и бронзовую.
Спортсмен также является олимпийским чемпионом в командном турнире на Олимпийских играх в Токио.
Ранее сообщалось, что Нагорный планирует создать медиатурнир по спортивной гимнастике.