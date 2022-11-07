Данни: Дзюба не останется без команды, это просто невозможно

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни прокомментировал информацию о расторжении контракта нападающего Артёма Дзюбы с «Адана Демирспор».

«Я не знаю, что произошло в Турции и почему Дзюба там не заиграл, но я прекрасно знаю качества Артёма. Уверен, Дзюба не останется без команды, это просто невозможно. Артём обязательно найдёт себе клуб и вернётся на поле», — приводит слова Данни «РБ Спорт».

6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. За команду нападающий забил один мяч в пяти матчах.

Ранее бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем Дзюбы.