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Данни: Дзюба не останется без команды, это просто невозможно

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Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни прокомментировал информацию о расторжении контракта нападающего Артёма Дзюбы с «Адана Демирспор».
Данни: Дзюба не останется без команды, это просто невозможно
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Я не знаю, что произошло в Турции и почему Дзюба там не заиграл, но я прекрасно знаю качества Артёма. Уверен, Дзюба не останется без команды, это просто невозможно. Артём обязательно найдёт себе клуб и вернётся на поле», — приводит слова Данни «РБ Спорт».

6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. За команду нападающий забил один мяч в пяти матчах.

Ранее бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем Дзюбы.

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