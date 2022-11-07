«Матч ТВ»: Чистяков 8 ноября вернётся в основной состав «Зенита»

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков 8 ноября примет участие в тренировке основной команды.

Решение было принято по итогам встречи с генеральным директором клуба Александром Медведевым. Руководству клуба удалось убедить футболиста прийти на тренировку, сообщает «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды. Чистяков допустил ошибку, приведшую к голу. После этого появилась информация, что защитник перейдёт в «Ахмат». В «Зените» же вывели игрока из основного состава команды.

Ранее сообщалось, что Чистяков готов пройти детектор лжи после обвинений в матче с «Ахматом».