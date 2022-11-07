ESPN: в США начали расследование боя UFC после обнаружения подозрительных ставок

В США ведётся расследование подозрительных ставок на бой в UFC между американцем Дарриком Миннером и китайцем Шайиланом Нурданбеком.

По информации ESPN, в преддверии боя в букмекерских конторах нескольких штатов наблюдалось повышенное количество ставок на то, что Нурданбек победит нокаутом в первом раунде.

Бой на турнире UFC прошёл 6 ноября в Лас-Вегасе и завершился технической победой Нурданбека в первом раунде.

Для Нурданбека победа стала 20-й в карьере при шести поражениях. Миннер потерпел 14-е поражение при 23 победах.

Ранее чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев ответил на вызов австралийского бойца Алекса Волкановски.