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ESPN: в США начали расследование боя UFC после обнаружения подозрительных ставок

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В США ведётся расследование подозрительных ставок на бой в UFC между американцем Дарриком Миннером и китайцем Шайиланом Нурданбеком.
ESPN: в США начали расследование боя UFC после обнаружения подозрительных ставок
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

По информации ESPN, в преддверии боя в букмекерских конторах нескольких штатов наблюдалось повышенное количество ставок на то, что Нурданбек победит нокаутом в первом раунде.

Бой на турнире UFC прошёл 6 ноября в Лас-Вегасе и завершился технической победой Нурданбека в первом раунде.

Для Нурданбека победа стала 20-й в карьере при шести поражениях. Миннер потерпел 14-е поражение при 23 победах.

Ранее чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев ответил на вызов австралийского бойца Алекса Волкановски.

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