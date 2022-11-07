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Хави считает «Манчестер Юнайтед» худшим соперником в Лиге Европы

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Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес назвал «Манчестер Юнайтед» худшим вариантом в 1/16 Лиги Европы.
Хави считает «Манчестер Юнайтед» худшим соперником в Лиге Европы
  • AP
  • © Petr David Josek

«На бумаге это самый сложный соперник, с которым мы могли столкнуться. Они сильно выросли. У них отличные игроки. Нам достался худший соперник из всех возможных», — цитирует Хави Marca.

«Барселона» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/16 Лиги Европы. Первые матчи состоятся 16—17 февраля. Ответные пройдут 23—24 февраля. Финал Лиги Европы будет сыгран 31 мая 2023 года в Будапеште.

Ранее защитник «Барселоны» Жерар Пике выступил с речью после прощального матча за каталонский клуб.

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