Пике об уходе из «Барселоны»: иногда любить — значит отпустить

Защитник «Барселоны» Жерар Пике выступил с речью после прощального матча в каталонском клубе.

«Когда становишься старше, понимаешь, что иногда любить — значит отпустить. Это не прощание. Я родился здесь, здесь и умру», — сказал футболист.

«Барселона» обыграла «Альмерию» в матче 13-го тура чемпионата Испании со счётом 2:0. Эта победа стала 423-й для Пике в составе каталонской команды — это пятый показатель в истории клуба.

Пике присоединился к «Барселоне» в 2008 году. Защитник провёл за каталонский клуб 614 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что у «Барселоны» появились финансовые возможности подписать Силву после ухода Пике.