Стали известны пары 1/16 финала Лиги конференций
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- © Kristian Skeie - UEFA
Согласно жребию на стадии 1/16 финала соревнований встретятся:
«Карабах» — «Гент»,
«Трабзонспор» — «Базель»,
«Лацио» — «ЧФР»,
«Будё-Глимт» — «Лех»,
«Брага» — «Фиорентина»,
«АЕК» — «Днепр»,
«Шериф» — «Партизан»,
«Лудогорец» — «Андерлехт».
Первые матчи состоятся 16 февраля, повторные поединки пройдут 23 февраля. Финал Лиги конференций УЕФА пройдёт 7 июня 2023 года в Праге.
Ранее стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.