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Стали известны пары 1/16 финала Лиги конференций

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В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прошла жеребьёвка 1/16 финала Лиги конференций.
Стали известны пары 1/16 финала Лиги конференций
  • Gettyimages.ru
  • © Kristian Skeie - UEFA

Согласно жребию на стадии 1/16 финала соревнований встретятся:

«Карабах» — «Гент»,

«Трабзонспор» — «Базель»,

«Лацио» — «ЧФР»,

«Будё-Глимт» — «Лех»,

«Брага» — «Фиорентина»,

«АЕК» — «Днепр»,

«Шериф» — «Партизан»,

«Лудогорец» — «Андерлехт».

Первые матчи состоятся 16 февраля, повторные поединки пройдут 23 февраля. Финал Лиги конференций УЕФА пройдёт 7 июня 2023 года в Праге.

Ранее стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

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