«Наполи» из Дагестана выиграл чемпионат России 6x6, 7x7, 8x8

Дагестанский «Наполи» в серии пенальти победил МТТ из Ростовской области в финале FONBET Чемпионата России 6x6, 7x7, 8x8.

Основное время финального матча для «Наполи» и МТТ закончилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее была команда из Дагестана — 4:3.

Организация впервые провела финальный этап чемпионата России по футболу 6х6, 7х7, 8х8, в котором сыграли 58 сильнейших любительских команд страны из 34 регионов. Соревнование стало одним из самых масштабных турниров в истории любительского футбола России — за несколько дней было сыграно 116 матчей, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Уточняется, что медали и кубки призёрам, награды лучшим игрокам турнира и арбитрам вручили бывшие футболисты сборной России Владимир Быстров, Руслан Пименов, Андрей Аршавин, а также чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров, руководитель проектного офиса взрослого массового футбола Сергей Бадальянц, руководитель департамента организации и проведения соревнований РФС Ирина Посиренина.

Ранее РФС обязал «Сочи» выплатить компенсацию «Твери» за подготовку игроков.