Узнать больше

«Наполи» из Дагестана выиграл чемпионат России 6x6, 7x7, 8x8

Короткая ссылка
Дагестанский «Наполи» в серии пенальти победил МТТ из Ростовской области в финале FONBET Чемпионата России 6x6, 7x7, 8x8.
«Наполи» из Дагестана выиграл чемпионат России 6x6, 7x7, 8x8
  • Gettyimages.ru
  • © Cocoon

Основное время финального матча для «Наполи» и МТТ закончилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее была команда из Дагестана — 4:3.

Организация впервые провела финальный этап чемпионата России по футболу 6х6, 7х7, 8х8, в котором сыграли 58 сильнейших любительских команд страны из 34 регионов. Соревнование стало одним из самых масштабных турниров в истории любительского футбола России — за несколько дней было сыграно 116 матчей, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Уточняется, что медали и кубки призёрам, награды лучшим игрокам турнира и арбитрам вручили бывшие футболисты сборной России Владимир Быстров, Руслан Пименов, Андрей Аршавин, а также чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров, руководитель проектного офиса взрослого массового футбола Сергей Бадальянц, руководитель департамента организации и проведения соревнований РФС Ирина Посиренина.

Ранее РФС обязал «Сочи» выплатить компенсацию «Твери» за подготовку игроков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить