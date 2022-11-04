Узнать больше

РФС обязал «Сочи» выплатить компенсацию «Твери»

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) обязал «Сочи» выплатить компенсацию «Твери» за подготовку игроков.
РФС обязал «Сочи» выплатить компенсацию «Твери»
  • РИА Новости

РФС удовлетворил заявление «Твери» в отношении «Сочи» о взыскании компенсации за подготовку футболистов Амира Батырева, Даниила Мартового и Тимофея Шипунова с учётом уточнения требований в полном объёме, сообщается на официальном сайте организации.

22-летний Ушатов в сезоне-2021/22 провёл за клуб 27 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

18-летний Шипунов сыграл за «Тверь» 22 матча и отметился  четырьмя забитыми мячами.

19-летний Мартовой провёл в минувшем сезоне 28 матчей, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что тренер Александр Точилин будет руководить «Сочи» до зимней паузы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить