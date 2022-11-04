Российский футбольный союз (РФС) обязал «Сочи» выплатить компенсацию «Твери» за подготовку игроков.

РФС удовлетворил заявление «Твери» в отношении «Сочи» о взыскании компенсации за подготовку футболистов Амира Батырева, Даниила Мартового и Тимофея Шипунова с учётом уточнения требований в полном объёме, сообщается на официальном сайте организации.

22-летний Ушатов в сезоне-2021/22 провёл за клуб 27 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

18-летний Шипунов сыграл за «Тверь» 22 матча и отметился четырьмя забитыми мячами.

19-летний Мартовой провёл в минувшем сезоне 28 матчей, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что тренер Александр Точилин будет руководить «Сочи» до зимней паузы.