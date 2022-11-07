Рианчо: Дзюба мог бы заиграть в «Атлетико» под руководством Симеоне

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал информацию о расторжении контракта нападающего Артёма Дзюбы с «Адана Демирспор».

«После расторжения договора с турецким клубом Дзюба мог бы подписать контракт с командами из Испании — почему нет? В какой команде? На данный момент я не знаю, в какой форме он находится, но в лучшей форме он мог бы играть в «Атлетико» под руководством Симеоне. Это точно» — приводит слова Рианчо Legalbet.

6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. За команду нападающий забил один мяч в пяти матчах.

Ранее турецкий журналист сообщил, что разрыв контракта Дзюбы был инициативой «Адана Демирспор».