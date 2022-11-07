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Мишина: Туктамышева и Коляда в хорошем состоянии подходят к Гран-при России в Москве

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Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала, что фигуристы Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда примут участие в четвёртом этапе Гран-при России.
Мишина: Туктамышева и Коляда в хорошем состоянии подходят к Гран-при России в Москве
  • globallookpress.com
  • © Jin Mamengni/XinHua

«Туктамышева и Коляда будут участвовать, никаких других планов нет, всё как положено. Фигуристы в хорошем состоянии подходят к четвёртому этапу Гран-при», — цитирует Мишину Metaratings.ru.

Напомним, что 25-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы, а также призёром мирового первенства. 27-летний Коляда является серебряным призёром Игр-2018 в командных соревнованиях.

Соревнования пройдут в Москве 12—13 ноября.

Ранее Коляда обратился к болельщикам после первого этапа Гран-при России.

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