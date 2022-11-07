Мишина: Туктамышева и Коляда в хорошем состоянии подходят к Гран-при России в Москве
- globallookpress.com
- © Jin Mamengni/XinHua
«Туктамышева и Коляда будут участвовать, никаких других планов нет, всё как положено. Фигуристы в хорошем состоянии подходят к четвёртому этапу Гран-при», — цитирует Мишину Metaratings.ru.
Напомним, что 25-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы, а также призёром мирового первенства. 27-летний Коляда является серебряным призёром Игр-2018 в командных соревнованиях.
Соревнования пройдут в Москве 12—13 ноября.
Ранее Коляда обратился к болельщикам после первого этапа Гран-при России.