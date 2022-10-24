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Коляда обратился к болельщикам после первого этапа Гран-при России

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Российский фигурист Михаил Коляда выступил с обращением к болельщикам после неудачного выступления на первом этапе серии Гран-при России в Москве.

«Друзья! Спасибо вам всем за такое количество тёплых слов поддержки. Я всегда знал, что вы самые лучшие в мире», — написал Коляда в соцсетях.

Напомним, что Михаил Коляда, лидировавший после короткой программы, занял итоговое четвёртое место. Он получил от судей 237,22 балла.

В соревнованиях победу праздновал чемпион Европы Дмитрий Алиев — 273,63 балла.

Ранее Татьяна Тарасова отметила большое количество ошибок в прокатах у фигуристов на этапе Гран-при.

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