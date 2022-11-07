IWF повторно дисквалифицировала штангиста Албегова

В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщили, что Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) дисквалифицировала двукратного чемпиона мира россиянина Руслана Албегова.

«Албегов работал в бюджетном спортивном учреждении во время временного отстранения и после наложения дисквалификации», — приводит слова пресс-службы РУСАДА ТАСС.

В активе Албегова, помимо бронзы Игр-2012, по две золотые награды чемпионатов мира и Европы, а также победа на Универсиаде 2013 года.

Албегов объявил о завершении карьеры в начале 2022 года.

Ранее сообщалось, что президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов намерен предложить IWF разрешить российским штангистам выступать на международных соревнованиях в онлайн-формате.