В «Оренбурге» заявили, что никогда не интересовались Дзюбой

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему Артёму Дзюбе.

«И весной, и летом, и сейчас все об одном и том же. Никогда у нас к нему никакого интереса не было», — цитирует Еремякина РИА Новости.

6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. За команду нападающий забил один мяч в пяти матчах.

Ранее турецкий журналист сообщил, что разрыв контракта с Дзюбой был инициативой «Адана Демирспор».