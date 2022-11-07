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Дмитрий Черышев считает, что Ваноли сможет вывести «Венецию» из зоны вылета

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Тренер Дмитрий Черышев высказал мнение о назначении итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера «Венеции».
Дмитрий Черышев считает, что Ваноли сможет вывести «Венецию» из зоны вылета
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Ваноли знаком с лигой! Он прекрасно понимает, что от него будут требовать, какие задачи будут поставлены. Попробовав свои силы как главный тренер, он понял, что должен делать. Наверное, хорошее приобретение для клуба», — цитирует Черышева «Спорт-Экспресс».

По его словам, шанс вывести «Венецию» из зоны вылета огромный. Он также подчеркнул, что итальянский клуб играет в хороший футбол.

В итальянской команде выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Напомним, что Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года, а в июне 2022-го покинул его. Под его руководством команда выиграла Кубок России, обыграв в финале «Динамо».

Ранее агент Ваноли сообщил, что тренер подписал контракт с «Венецией» до 2024 года.

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