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Агент Ваноли сообщил, что тренер подписал контракт с «Венецией» до 2024 года

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Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли возглавил клуб итальянской Серии B — «Венецию».

«Ваноли подписал контракт с «Венецией» до 2024 года. Соглашение предусматривает опцию продления ещё на два года», — цитирует агента тренера «Чемпионат».

В итальянской команде выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Напомним, что Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года, а в июне 2022-го покинул её. Под его руководством команда выиграла Кубок России, победив в финале «Динамо».

Ранее Ваноли рассказал, почему решил уйти из «Спартака».

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