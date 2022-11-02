Ваноли рассказал, почему решил уйти из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о причинах ухода из московского клуба.

«Все тогда проходили через сложный момент. Я должен был поменять своё решение на 180 градусов. Семья для меня играет большую роль», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Ваноли добавил, что рассчитывал работать в «Спартаке» долгое время. Он отметил, что до сих пор переживает за команду.

Напомним, что итальянский специалист возглавил команду в декабре 2021 года, а в июне 2022-го покинул её. Под его руководством «Спартак» выиграл Кубок России, победив в финале «Динамо».

Ранее Зарема Салихова объяснила, почему Ваноли ушёл из «Спартака».