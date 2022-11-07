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Алиев рассказал, на что тратит призовые с соревнований

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Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал, как тратит свои призовые от выступлений на соревнованиях.
Алиев рассказал, на что тратит призовые с соревнований
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«Стараюсь использовать для решения вопросов с жильём, мне сейчас это важно и необходимо. Но вообще, если честно, на деньгах не зацикливался ни на московском этапе, ни на казанском», — цитирует Алиева РИА Новости.

Он также рассказал, что в 18 лет купил машину на свои заработанные деньги.

Фигурист выиграл два этапа Гран-при России в Москве и Казани. Таким образом, Алиев квалифицировался в финал Гран-при России.

В 2020 году Дмитрий стал чемпионом Европы.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что уверена была на 100% в победе Алиева на этапе Гран-при России в Казани.

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