«Адана Демирспор» продал около 200 футболок с фамилией Дзюбы

Клубный магазин турецкого «Адана Демирспор» продал около 200 футболок с фамилией нападающего Артёма Дзюбы.

«Сколько раз мы нанесли фамилию Дзюбы? Раньше каждую неделю печатали раз 20 или 30, но в последнее время заказов не было. В итоге всего получилось около 200 футболок», — цитирует представителя Sunflowers T-shirt & Print ТАСС.

6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. За команду нападающий забил один мяч в пяти матчах.

Ранее вице-президент «Урала» заявил, что для него Дзюба всегда был выдающимся футболистом.