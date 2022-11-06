Узнать больше

Агент Тюкавина: не знаю, что должно произойти, чтобы Косте больше игрового времени давали

Короткая ссылка
Агент Алексей Сафонов высказался об игровом времени нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.
Агент Тюкавина: не знаю, что должно произойти, чтобы Косте больше игрового времени давали
  • РИА Новости

«Вот Сычевой — один из лучших бомбардиров, но с «Химками» его вообще не видно было. А Костя когда выходит, ни разу не выдавал провального матча. Он и работает больше на тренировках, и выходит доказывает», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 20-летний нападающий провёл за московский клуб 19 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до 2024 года.

Напомним, что «Динамо» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги обыграло «Ростов». Встреча завершилась со счётом 2:1. В составе «Ростова» мячи забили Кирилл Щетинин (66-я минута) и Данил Глебов (83-я). У «Динамо» отличился Константин Тюкавин (87-я).

«Ростов» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 26 очками располагается на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что Тюкавин может продолжить карьеру в «Зените».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить