Источник: «Зенит» проявляет интерес к форварду «Динамо» Тюкавину

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин может продолжить карьеру в «Зените».

«Зенит» проявлял интерес к 20-летнему футболисту ещё летом, после ухода из команды бразильца Юри Алберто, сообщает Telegram-канал ZenitCafe.

Уточняется, что петербургский клуб проявляет интерес к форварду столичного клуба.

В нынешнем сезоне 20-летний нападающий провёл за московский клуб 18 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2024 года.

Ранее товарищеский матч «Зенита» с иранским «Сепаханом» перенесли из-за Кубка России.