Узнать больше

Комличенко: «Ростов» умеет выгрызать каждый клочок земли

Короткая ссылка
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился эмоциями от матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
Комличенко: «Ростов» умеет выгрызать каждый клочок земли
  • РИА Новости

«Главное, что команда выигрывает. Не знаю, получилась сегодня игра или нет, по бойцовским качествам мы превзошли «Динамо», по игровым матч не понравился, мало моментов создали, но главное, что мы умеем выгрызать каждый клочок земли», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».

По его словам, игроки «Ростова» старались не обращать внимания на то, что все лидеры потеряли очки. При этом Комличенко отметил, что испытывает приятные ощущения от победы у команды, в которой играют хорошие футболисты.

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 2:1. В составе хозяев мячи забили Кирилл Щетинин (66-я минута) и Данил Глебов (83-я). У гостей отличился Константин Тюкавин (87-я).

«Ростов» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 26 очками располагается на шестой строчке.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от матча с «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить