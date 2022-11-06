Комличенко: «Ростов» умеет выгрызать каждый клочок земли

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился эмоциями от матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

«Главное, что команда выигрывает. Не знаю, получилась сегодня игра или нет, по бойцовским качествам мы превзошли «Динамо», по игровым матч не понравился, мало моментов создали, но главное, что мы умеем выгрызать каждый клочок земли», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».

По его словам, игроки «Ростова» старались не обращать внимания на то, что все лидеры потеряли очки. При этом Комличенко отметил, что испытывает приятные ощущения от победы у команды, в которой играют хорошие футболисты.

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 2:1. В составе хозяев мячи забили Кирилл Щетинин (66-я минута) и Данил Глебов (83-я). У гостей отличился Константин Тюкавин (87-я).

«Ростов» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 26 очками располагается на шестой строчке.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от матча с «Динамо».