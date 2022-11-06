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Карпин — о победе над «Динамо»: недоволен игрой «Ростова»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
Карпин — о победе над «Динамо»: недоволен игрой «Ростова»
  • РИА Новости

«У «Динамо» не было много опасных моментов. Я, конечно, недоволен игрой. Что пошло не так? Всё. Это касается и первого, и второго тайма», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

По его мнению, футболисты «Ростова» провели не лучшую игру, но вытерпели и использовали два момента.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Карпина. В составе «Ростова» мячи забили Кирилл Щетинин (66-я минута), Данил Глебов (83-я). У «Динамо» отличился Константин Тюкавин (87-я).

«Ростов» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 26 очками располагается на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что защитник бело-голубых Роберто Фернандес выбыл до конца года из-за травмы.

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