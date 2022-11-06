Защитник «Динамо» Фернандес выбыл до конца года из-за травмы
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Парагвайский футболист выбыл до конца 2022 года из-за травмы, сообщает пресс-служба бело-голубых.
22-летний Фернандес в сезоне-2022/23 в 14 матчах во всех турнирах забил два мяча.
«Динамо» уступило «Ростову» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ.
Бело-голубые с 26 очками занимают шестое место в турнирной таблице. «Ростов» с 32 очками располагается на третьем месте.
Ранее в «Динамо» сообщили, что голкипер столичного клуба Антон Шунин не будет участвовать в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» по решению медицинского штаба.