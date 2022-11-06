Йоканович: считаю, что «Динамо» сегодня играло лучше «Ростова»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович поделился эмоциями от матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Считаю, мы сегодня играли лучше. К сожалению, тот момент, когда мы пропустили гол, мы заплатили достаточно большую цену за ту ошибку, которую допустили», — цитирует Йокановича «Матч ТВ».

По его мнению, бело-голубым было сложно повернуть игру в свою сторону после пропущенного мяча.

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 2:1. В составе хозяев мячи забили Кирилл Щетинин (66-я минута) и Данил Глебов (83-я). У гостей отличился Константин Тюкавин (87-я).

«Ростов» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 26 очками располагается на шестой строчке.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от матча с «Динамо».