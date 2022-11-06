Йоканович: считаю, что «Динамо» сегодня играло лучше «Ростова»
- Gettyimages.ru
«Считаю, мы сегодня играли лучше. К сожалению, тот момент, когда мы пропустили гол, мы заплатили достаточно большую цену за ту ошибку, которую допустили», — цитирует Йокановича «Матч ТВ».
По его мнению, бело-голубым было сложно повернуть игру в свою сторону после пропущенного мяча.
Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 2:1. В составе хозяев мячи забили Кирилл Щетинин (66-я минута) и Данил Глебов (83-я). У гостей отличился Константин Тюкавин (87-я).
«Ростов» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 26 очками располагается на шестой строчке.
Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от матча с «Динамо».