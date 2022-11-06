Алиев думал из-за травмы сняться с произвольной программы этапа Гран-при в Казани

Дмитрий Алиев прокомментировал свою победу на третьем этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

«Утром на тренировке снова получил проблемы со стопой. Настроение угасло, и на разминке я понял, что либо снимаемся, либо боремся. Тренер сказал, что если выходим, то в боевом состоянии», — цитирует Алиева ТАСС.

Он признался, что, когда прыгнул первые три четверных, получил нереальное наслаждение.

«Старался додержать это настроение до конца. Я верю, что целовать лёд тоже помогает», — добавил Алиев.

23-летний фигурист получил от судей по сумме двух программ 280,95 балла.

Серебряную награду выиграл Андрей Мозалёв (272,71), бронзовая медаль досталась Ивану Попову (243,28).

Ранее Мозалёв оценил своё выступление на этапе Гран-при в Казани «на троечку».