Узнать больше

Мозалёв оценил своё выступление на этапе Гран-при в Казани «на троечку»

Короткая ссылка
Андрей Мозалёв высказался о своём выступлении на третьем этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в Казани.
Мозалёв оценил своё выступление на этапе Гран-при в Казани «на троечку»
  • Gettyimages.ru

«Оцениваю на троечку выступление, даже с минусом. Не сделал три элемента из семи — это много. Второе место — успех или неудача? Неудача. Буду работать дальше», — цитирует Мозалёва «Матч ТВ».

18-летний фигурист из Санкт-Петербурга признался, что не смог полноценно подготовиться к соревнованиям, поскольку у него была небольшая травма колена.

«На две недели выпал из подготовки. Это могло повлиять, хотя это всё отговорки», — добавил он.

Андрей Мозалёв (272,71 балла) завоевал серебряную награду на Гран-при в Казани. Победителем стал Дмитрий Алиев (280,95). Бронзовая медаль досталась Ивану Попову (243,28). 

Ранее сообщалось, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить