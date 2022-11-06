Мозалёв оценил своё выступление на этапе Гран-при в Казани «на троечку»

Андрей Мозалёв высказался о своём выступлении на третьем этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

«Оцениваю на троечку выступление, даже с минусом. Не сделал три элемента из семи — это много. Второе место — успех или неудача? Неудача. Буду работать дальше», — цитирует Мозалёва «Матч ТВ».

18-летний фигурист из Санкт-Петербурга признался, что не смог полноценно подготовиться к соревнованиям, поскольку у него была небольшая травма колена.

«На две недели выпал из подготовки. Это могло повлиять, хотя это всё отговорки», — добавил он.

Андрей Мозалёв (272,71 балла) завоевал серебряную награду на Гран-при в Казани. Победителем стал Дмитрий Алиев (280,95). Бронзовая медаль досталась Ивану Попову (243,28).

Ранее сообщалось, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в Казани.