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Булыкин считает, что Дзюбе стоит выбрать для продолжения карьеры российский клуб

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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что Артём Дзюба для продолжения карьеры должен вернуться в Россию.
Булыкин считает, что Дзюбе стоит выбрать для продолжения карьеры российский клуб
  • Gettyimages.ru

«Хочешь не хочешь, все футболисты возвращаются на родину, и, я думаю, Артём тоже вернётся в Россию. Здесь у него много вариантов, всё зависит от нюансов», — заявил Булыкин RT.

Он подчеркнул, что Дзюбе не стоит переходить в итальянскую «Венецию».

«Нет, я думаю, что для него это не очень хороший вариант, и он, скорее всего, туда не поедет. Это не его уровень», — добавил Булыкин.

Ранее Булыкин заявил, что не знает, почему Монтелло не дал Дзюбе проявить себя в «Адана Димирспор».

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