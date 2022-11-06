Булыкин считает, что Дзюбе стоит выбрать для продолжения карьеры российский клуб
- Gettyimages.ru
«Хочешь не хочешь, все футболисты возвращаются на родину, и, я думаю, Артём тоже вернётся в Россию. Здесь у него много вариантов, всё зависит от нюансов», — заявил Булыкин RT.
Он подчеркнул, что Дзюбе не стоит переходить в итальянскую «Венецию».
«Нет, я думаю, что для него это не очень хороший вариант, и он, скорее всего, туда не поедет. Это не его уровень», — добавил Булыкин.
Ранее Булыкин заявил, что не знает, почему Монтелло не дал Дзюбе проявить себя в «Адана Димирспор».