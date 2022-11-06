Булыкин не знает, почему Монтелла не дал Дзюбе проявить себя в «Адана Демирспор»

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин предположил, почему нападающий Артём Дзюба получал мало игрового времени в турецком «Адана Демирспор».

«Почему Монтелла дал ему не так много шансов проявить себя? Причин может быть много, но главное не это, а то, что будет дальше. Основной вопрос, где он продолжит свою карьеру и сможет ли красиво её закончить», — заявил Булыкин RT.

При этом он не согласился, что Дзюбе не везёт с итальянскими тренерами.

«Я бы так категорично не говорил. У разных тренеров свои требования, пожелания, и можно с кем-то сработаться, а с кем-то — нет. Не думаю, что здесь есть какая-то закономерность, связанная с тем, что и Манчини, и Монтелло из Италии», — добавил Булыкин.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор».